Полицейские контролируют въезд в Тульскую область граждан из других регионов
Полицейские проверяют документы у автомобилистов, спрашивают о цели поездки
Фото: материалы пресс-служб
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Полицейские контролируют въезд в Тульскую область граждан из других регионов. Наряды выставлены на автодорогах, автовокзалах, автостанциях, трассах, проходящих через область, стационарных постах ДПС.
Полицейские проверяют документы у автомобилистов, спрашивают о цели поездки, интересуются самочувствием водителей и пассажиров. Рекомендуют без необходимости не выходить на улицу и напоминают об ответственности за нарушение запретов и ограничений. Под пристальным вниманием нарушители карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU