2020-04-05T14:39:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Тульской области: школьники продолжат учиться дистанционно

Продление нерабочей недели в Тульской области не повлияет на образовательный процесс
Мария ВЛАСОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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В Тульской области по окончании весенних каникул школьники продолжат образовательный процесс в дистанционном режиме. По той же схеме будут работать учреждения дополнительного и среднего профессионального образования региона.

В детских садах и начальной школе будут работать дежурные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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