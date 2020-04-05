Продление нерабочей недели в Тульской области: школьники продолжат учиться дистанционно
Продление нерабочей недели в Тульской области не повлияет на образовательный процесс
Фото: материалы пресс-служб
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В Тульской области по окончании весенних каникул школьники продолжат образовательный процесс в дистанционном режиме. По той же схеме будут работать учреждения дополнительного и среднего профессионального образования региона.
В детских садах и начальной школе будут работать дежурные группы.
ИСТОЧНИК KP.RU