2020-04-04T18:21:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульская фабрика готова изготовить 100 тысяч медицинских масок

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Трикотажная фирма готова изготовить 100 тысяч многоразовых медицинских масок. Именно на столько хватит имеющегося сырья. Предприятие одним из первых в регионе перепрофилировалось на выпуск масок.

Фабрика заключила договор на их пошив с ООО «ДельРус» - единым поставщиком средств защиты, определенным Правительством РФ.

На пошиве масок задействованы 45 швей. При этом 15 тысяч масок фабрика могла бы отгрузить уже сейчас, но этому помешала нехватка упаковки.

Продукцию фабрики будут поставлять в больницы. В перспективе сертифицированные маски попадут и на прилавки аптек. Сейчас на пошиве масок задействованы 12 предприятий, еще около 10 подключатся в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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