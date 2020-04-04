В Тульской области мужчина украл из магазина бытовой техники газовую колонку
В Веневе мужчина украл из магазина бытовой техники газовую колонку. В полицию с заявлением обратился 38-летний индивидуальный предприниматель.
Как оказалось, посетитель воспользовался отсутствием продавца, взял стоящую на полу около входной двери газовую колонку и вышел из магазина.
Полицейские установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый за кражу и грабёж 40-летний житель города Электросталь Московской области. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный признался в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU