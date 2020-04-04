В Тульской области мужчина украл из магазина бытовой техники газовую колонку

4 Апр 2020 2020-04-04T15:47:05+03:00

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка

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В Веневе мужчина украл из магазина бытовой техники газовую колонку. В полицию с заявлением обратился 38-летний индивидуальный предприниматель.

Как оказалось, посетитель воспользовался отсутствием продавца, взял стоящую на полу около входной двери газовую колонку и вышел из магазина.

Полицейские установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый за кражу и грабёж 40-летний житель города Электросталь Московской области. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU