Работающие пенсионеры Тульской области смогут уйти на больничный

4 Апр 2020 2020-04-04T11:18:03+03:00

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В Тульской области работающие пенсионеры старше 65 лет смогут уйти на больничный. Это можно сделать с 6 по 19 апреля.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с режимом самоизоляции не потребует от жителей заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет им напрямую из средств ФСС. Расчет пособия для пожилых людей будет проходить по общим правилам.

Напомним, в Тульской области с 4 по 19 апреля жители старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Исключение - обращение за экстренной помощью к медикам, походы в магазин и выгул домашних животных.

Больничные на этот период будут оформлять дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU