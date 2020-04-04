Работающие пенсионеры Тульской области смогут уйти на больничный
В Тульской области работающие пенсионеры старше 65 лет смогут уйти на больничный. Это можно сделать с 6 по 19 апреля.
Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с режимом самоизоляции не потребует от жителей заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет им напрямую из средств ФСС. Расчет пособия для пожилых людей будет проходить по общим правилам.
Напомним, в Тульской области с 4 по 19 апреля жители старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Исключение - обращение за экстренной помощью к медикам, походы в магазин и выгул домашних животных.
Больничные на этот период будут оформлять дистанционно.
ИСТОЧНИК KP.RU