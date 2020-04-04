Где в Тульской области лечат пациентов с коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T11:07:56+03:00

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В Тульской области пациентов с коронавирусом и тех, у кого есть подозрение на вирус, лечат в 4 учреждениях.

Это областная клиническая больница, городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина, горбольница №11 и Новомосковская городская клиническая больницв.

Дополнительные койки развернут также и в других медучреждениях. Больше половины из них готовы к приему пациентов. Всего в Тульской области будут оборудованы 733 инфекционные койки.

ИСТОЧНИК KP.RU