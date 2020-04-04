2020-04-04T14:38:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские медики получат выплаты за борьбу c коронавирусом

Дополнительные выплаты врачам в Тульской области будут включены в заработную плату
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области врачи, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения, получат дополнительные выплаты. Их включат в зарплату.

Начислять выплаты начнут с момента начала работы врача с пациентом, у которого подтвержден коронавирус.

Эта норма установлена для всех больниц. Исключения составляют учреждения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь - для них в расчет будет взят весь месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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