Режим повышенной готовности в Тульской области: одинокие пенсионеры могут обратиться за помощью к волонтерам

4 Апр 2020 2020-04-04T14:11:59+03:00

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В Тульской области одинокие пенсионеры могут обратиться за помощью к волонтерам. Для этого нужно позвонить в Единый центр по координации системы долговременного ухода в регионе по многоканальному телефону: 8-800-200-52-26. Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 пн-чт, с 9:00 до 17:00 - пт.

Также можно позвонить на федеральную горячую линию 8-800-200-34-11 (круглосуточно). Она предназначена для помощи пожилым и маломобильным людям, которые находятся в самоизоляции.

Напомним, в Тульской области в связи с эпидобстановкой действует режим повышенной готовности. С 4 по 19 апреля пожилые люди старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Это значит, что пенсионеры могут выходить из дома только в магазин, для выгула домашних животных и для обращения за экстренной помощью к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU