Коронавирус в Тульской области: для пожилых людей минздрав организовал горячую линию

4 Апр 2020 2020-04-04T14:09:22+03:00

Также на нее могут обратиться люди с хроническими заболеваниями

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Региональный минздрав организовал горячую линию для пожилых людей и жителей с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Профильные специалисты консультируют по телефону 8-800-200-27-72. Горячая линия работает по будням с 9.00 до 18.00. Забрать справку или льготный рецепт из поликлиники могут родственники пациента. Для этого нужно предъявить его паспорт.

Кроме того, медики наблюдают на дому за диспансерными больными и жителями старше 65 лет. Их состояние врач контролирует по телефону. Если состояние обостряется, то пациента госпитализируют. Это сделано для того чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU