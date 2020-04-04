2020-04-04T10:25:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туле задержали еще двух нарушителей карантина

Один из мужчин вернулся из-за границы, но не спешил появляться дома
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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3 апреля в Туле задержали еще двух нарушителей режима самоизоляции. Это жители Заречья и Скуратово.

Один из мужчин вернулся из-за границы. Зная, что полицейские могут проверять, как он соблюдает режим самоизоляции, он решил не появляться в собственной квартире.

Правоохранители установили, где находится туляк, а после передали его медикам и представителям Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Оба нарушителя сейчас находятся в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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