В Туле задержали еще двух нарушителей карантина

4 Апр 2020 2020-04-04T10:25:13+03:00

Один из мужчин вернулся из-за границы, но не спешил появляться дома

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3 апреля в Туле задержали еще двух нарушителей режима самоизоляции. Это жители Заречья и Скуратово.

Один из мужчин вернулся из-за границы. Зная, что полицейские могут проверять, как он соблюдает режим самоизоляции, он решил не появляться в собственной квартире.

Правоохранители установили, где находится туляк, а после передали его медикам и представителям Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Оба нарушителя сейчас находятся в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU