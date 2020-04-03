Режим повышенной готовности в Тульской области: оборонным предприятиям разрешили работать
В регионе вводятся дополнительные меры для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
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Сотрудникам и руководителям предприятий ОПК разрешили работать в период режима повышенной готовности.
Кроме того, руководителям органов исполнительной власти и подразделений аппарата правительства, органов местного самоуправления, медикам, работникам учреждений соцзащиты и социального обслуживания, центров занятости населения Тульской области, а также почты старше 65 лет не придется соблюдать режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU