Коронавирус в Тульской области: салоны красоты смогут принимать клиентов
В Тульской области продлевается режим повышенной готовности
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В Тульской области салоны красоты и парикмахерские, работающие по предварительной записи смогут принимать клиентов. Но при условии, что в помещении будет находиться не более 5 человек одновременно.
Ранее салоны красоты и парикмахерские были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса.
По-прежнему не смогут работать рестораны, торговые центры, парки. В организациях общественного питания будет работать доставка и самовывоз.
ИСТОЧНИК KP.RU