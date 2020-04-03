2020-04-03T20:02:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: салоны красоты смогут принимать клиентов

В Тульской области продлевается режим повышенной готовности
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области салоны красоты и парикмахерские, работающие по предварительной записи смогут принимать клиентов. Но при условии, что в помещении будет находиться не более 5 человек одновременно.

Ранее салоны красоты и парикмахерские были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса.

По-прежнему не смогут работать рестораны, торговые центры, парки. В организациях общественного питания будет работать доставка и самовывоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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