Коронавирус в Тульской области: для пожилых людей и студентов приостановят действие проездных

3 Апр 2020 2020-04-03T19:58:45+03:00

В регионе вводятся дополнительные меры для снижения рисков распространения коронавируса

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С 4 по 12 апреля для жителей Тульской области старше 65 лет и студентов приостановят действие единых месячных льготных проездных билетов. Также не будут действовать скидки на проезд в пригородном и междугороднем транспорте.

В регионе вводятся дополнительные меры для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в Тульской области.

При этом стоимость единого месячного льготного проездного билета в следующем месяце уменьшится пропорционально количеству дней, на которые введены ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU