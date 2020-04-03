Коронавирус в Тульской области: для пожилых людей и студентов приостановят действие проездных
В регионе вводятся дополнительные меры для снижения рисков распространения коронавируса
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С 4 по 12 апреля для жителей Тульской области старше 65 лет и студентов приостановят действие единых месячных льготных проездных билетов. Также не будут действовать скидки на проезд в пригородном и междугороднем транспорте.
В регионе вводятся дополнительные меры для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в Тульской области.
При этом стоимость единого месячного льготного проездного билета в следующем месяце уменьшится пропорционально количеству дней, на которые введены ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU