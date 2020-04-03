Коронавирус в Тульской области: детям не рекомендуется находится на улице без родителей
Туляков призывают оставаться дома в связи с угрозой распространения коронавируса
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Детям до 18 лет не рекомендуется находится на улице без родителей или законных представителей. Об этом предупреждает тульская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Посещение парков культуры и отдыха приостановлено. За нарушение составляется административный протокол.
Туляков призывают в связи с угрозой распространения коронавируса оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU