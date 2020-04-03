Коронавирус в Тульской области: 18 человек нарушили режим изоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T19:25:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области 18 человек нарушили режим изоляции. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Тульской области на 3 апреля.

По данным фактам возбудят дела об административном правонарушении.

В 2 случаях по фактам нарушений режима изоляции уже приняты меры административного воздействия. Вынесены два постановления об административном правонарушении. Два протокола направлены на рассмотрение в суд.

Напомним, что с 1 апреля были увеличены штрафы за нарушение карантина. Для граждан составят от 15 000 рублей до 40 000 рублей в соответствии с частью 2 ст. 6.3 КоАП РФ, до 300 000 рублей в соответствии с частью 3 статьи 6.3 КоАП РФ.

В двух случаях по фактам нарушений режима изоляции, приняты меры административного воздействия. Вынесены два постановления об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ, два протокола по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ направлены на рассмотрение в суд по подведомственности.

Обращаем внимание, что с 01.04.2020 вступили в законную силу изменения, внесенные в статью 6.3 КоАП РФ, в соответствии с которыми статья дополнена двумя новыми составами. Предусмотрено увеличение размеров штрафных санкций, которые для категории граждан составят от 15 000 рублей до 40 000 рублей в соответствии с частью 2 ст. 6.3 КоАП РФ, до 300 000 рублей в соответствии с частью 3 статьи 6.3 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU