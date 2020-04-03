Очевидец: дебошир из тульского кафе оборонялся

3 Апр 2020 2020-04-03T19:01:52+03:00

В отношении мужчины возбуждено сразу несколько уголовных дел

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Дебошир из кафе Tom Sawyer мог обороняться. По крайней мере, на этом настаивает очевидец. По его словам, первый избил обвиняемого другой мужчина. Все это спровоцировало дальнейшее поведение жителя Московской области.

Напомним, ЧП произошло в ноябре 2019 года. Житель Московской области устроил погром в заведении.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. В отношении него возбуждено сразу несколько уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU