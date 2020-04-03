Коронавирус в Тульской области: на карантине остаются 118 жителей Новомосковска

3 Апр 2020 2020-04-03T18:49:18+03:00

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В Новомосковске остаются на карантине по коронавирусу 118 жителей. Опережает районный центр по числу людей, находящихся на изоляции, только Тула.

За прошедшие сутки полиция в Новомосковске выдала 12 постановлений о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Сейчас в соответствии с маршрутизацией в новомосковской клинической больнице с подозрением на коронавирусн находятся несколько человек из разных районов области.

На сегодня в Новомосковске подтвержденных случаев COVID-19 не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU