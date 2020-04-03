2020-04-03T18:17:30+03:00
Происшествия

Житель Тульской области нарвался на уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов

Мужчина не намеревался предоставлять жилье иностранцам
Мария ВЛАСОВА
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В Воловском районе собственник жилого дома прописал троих иностранных граждан. При этом предоставлять жилье им он не собирался. К таким выводам пришла прокуратура.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган дознания. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье Цфиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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