Житель Тульской области нарвался на уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов
Мужчина не намеревался предоставлять жилье иностранцам
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В Воловском районе собственник жилого дома прописал троих иностранных граждан. При этом предоставлять жилье им он не собирался. К таким выводам пришла прокуратура.
Материалы прокурорской проверки направлены в орган дознания. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье Цфиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU