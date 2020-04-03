В тульской колонии через суд оборудовали рабочие места для заключенных

3 Апр 2020 2020-04-03T17:55:50+03:00

До этого осужденные не привлекались к труду

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В исправительной колонии № 4 осужденные, содержащиеся в штрафных помещениях и отряде строгих условий отбывания наказания, не привлекались к труду из-за отсутствия рабочих мест. К таким выводам пришла прокуратура.

Прокурор обратился в суд с иском об обязании руководства колонии оборудовать помещения штрафного изолятора и отряда строгих условий отбывания наказания рабочими местами.

Сейчас завершены ремонтные работы по оборудованию рабочих мест для осужденных исправительного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU