На грядущей неделе юных туляков ждет масса мероприятий в онлайн-режиме

3 Апр 2020 2020-04-03T17:25:03+03:00

Каникулы обещают быть не только интересными, но и полезными

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Так, только в понедельник, 6 апреля, областной центр творчества на своем Интернет-ресурсе проводит мастер-класс «Космический пейзаж». Центр психолого-педагогического и социального сопровождения приглашает на сказкотерапию «Сказка ложь да в ней намек…». Центр детского и юношеского туризма представит мастер-класс «Традиционная роспись филимоновской игрушки». А Эколого-биологический центр представит мероприятия в рамках проведения марафона «Здоров Я» или «Пять шагов к здоровью», а также направленные на разивите опыта исследования живой природы у подростков.

Тульская шахматная гостиная приглашает всех на интерактивный турнир с участием Мастера спорта России по шахматам, чемпиона мира по решению шахматных композиций Константином Новиковым и тренером FIDE чемпионом Европы Григорием Ткачевым.

Не останутся без внимания и те, кто любит заниматься программированием и трехмерной графикой.

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ИСТОЧНИК KP.RU