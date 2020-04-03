2020-04-03T17:25:03+03:00
Звезды

На грядущей неделе юных туляков ждет масса мероприятий в онлайн-режиме

Каникулы обещают быть не только интересными, но и полезными
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
На грядущей неделе юных туляков ждет масса мероприятий в онлайн-режимеНа грядущей неделе юных туляков ждет масса мероприятий в онлайн-режимеФото: Игорь КОПЫТОВ
Изменить размер текста:

Так, только в понедельник, 6 апреля, областной центр творчества на своем Интернет-ресурсе проводит мастер-класс «Космический пейзаж». Центр психолого-педагогического и социального сопровождения приглашает на сказкотерапию «Сказка ложь да в ней намек…». Центр детского и юношеского туризма представит мастер-класс «Традиционная роспись филимоновской игрушки». А Эколого-биологический центр представит мероприятия в рамках проведения марафона «Здоров Я» или «Пять шагов к здоровью», а также направленные на разивите опыта исследования живой природы у подростков.

Тульская шахматная гостиная приглашает всех на интерактивный турнир с участием Мастера спорта России по шахматам, чемпиона мира по решению шахматных композиций Константином Новиковым и тренером FIDE чемпионом Европы Григорием Ткачевым.

Не останутся без внимания и те, кто любит заниматься программированием и трехмерной графикой.

Ищите подробности на страничках в соцсетях различных досуговых объедиений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Тульской области: оборонным предприятиям разрешили работать
Коронавирус в Тульской области: пожилых людей обязали соблюдать режим самоизоляции
Коронавирус в Тульской области: салоны красоты смогут принимать клиентов
Коронавирус в Тульской области: для пожилых людей и студентов приостановят действие проездных
МЧС предупреждает туляков об усилении юго-западного ветра
Коронавирус в Тульской области: детям не рекомендуется находится на улице без родителей
Коронавирус в Тульской области: 18 человек нарушили режим изоляции
Очевидец: дебошир из тульского кафе оборонялся
Коронавирус в Тульской области: на карантине остаются 118 жителей Новомосковска
Житель Тульской области нарвался на уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов
В тульской колонии через суд оборудовали рабочие места для заключенных
На грядущей неделе юных туляков ждет масса мероприятий в онлайн-режиме
В Тульской области руководство предприятия задолжало работникам более 350 тысяч рублей