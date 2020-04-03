В Тульской области руководство предприятия задолжало работникам более 350 тысяч рублей
После принятых прокуратурой мер задолженность была полностью погашена
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В Веневском районе руководство муниципального унитарного предприятия бытового обслуживания населения задолжало работникам более 350 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на зарплату 26 сотрудникам.
Прокуратура внесла главе муниципального образования представление и в мировой суд направила заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате. После принятых мер реагирования задолженность полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU