Нерабочая неделя в Туле: соблюдение графиков вывоза мусора взяли под контроль

3 Апр 2020 2020-04-03T16:58:40+03:00

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Минприроды ежедневно контролирует работу регоператоров в части неукоснительного соблюдения графика вывоза ТКО с контейнерных площадок.

Пока большинство туляков находится дома на самоизоляции, внесены изменения в графики сбора и транспортирования ТКО, скорректированы переодичность и время вывоза отходов от многоквартирных домов и частного сектора. Региональные операторы создали резерв техники. Кроме того, усилили санитарные меры.

В Тульской области за время нерабочих дней объем твердых коммунальных отходов от жилого сектора увеличился. В то же время упал объем отходов, образованных объектами социально-бытовой, культурной сферы, торговыми точками.

ИСТОЧНИК KP.RU