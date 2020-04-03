В Туле ремонтируют дороги на шести улицах

3 Апр 2020 2020-04-03T16:31:47+03:00

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3 апреля рабочие ремонтируют дороги на ул. Луначарского, ул. Ползунова, ул. Кутузова, ул. Герцена, ул. Дульной и ул. Курковой. В аварийно-восстановительных работах используют литой и горячий асфальт.

Всего с 27 марта по 2 апреля в Туле отремонтировали более 650 кв. м дорожного полотна.

Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта жители могут через сервис «Тула – без ям!» или по телефону: 30-47-81.

ИСТОЧНИК KP.RU