3 Апр 2020 2020-04-03T15:45:52+03:00

Все больницы Тульской области должны быть полностью готовы к приему пациентов, заразившихся коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

Эпидемия, по оценкам экспертов, еще не достигла своего пика

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Таков один из главных посылов, прозвучавший на совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, прошедшем утром 3 апреля.

Все больницы региона должны быть полностью готовы к приему пациентов, заразившихся коронавирусом. Также они должны быть оснащены необходимыми медикаментами, аппаратами искусственной вентиляции легких, средствами индивидуальной защиты.

Напомним, накануне по итогам обращения Президента Владимира Путина к жителям страны в Тульском регионе прорабатывается система дифференцированного подхода к ограничительным мерам в разных муниципалитетах и отраслях.

ИСТОЧНИК KP.RU