Все больницы Тульской области должны быть полностью готовы к приему пациентов, заразившихся коронавирусом
Таков один из главных посылов, прозвучавший на совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, прошедшем утром 3 апреля.
Все больницы региона должны быть полностью готовы к приему пациентов, заразившихся коронавирусом. Также они должны быть оснащены необходимыми медикаментами, аппаратами искусственной вентиляции легких, средствами индивидуальной защиты.
Напомним, накануне по итогам обращения Президента Владимира Путина к жителям страны в Тульском регионе прорабатывается система дифференцированного подхода к ограничительным мерам в разных муниципалитетах и отраслях.
ИСТОЧНИК KP.RU