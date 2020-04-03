Полуторагодовалый туляк и его родители застряли на острове Бали

3 Апр 2020 2020-04-03T15:52:54+03:00

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Как поясняет "Центр71", туляки прилетели на остров тогда, когда эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в ряде стран стала весьма напряженной – 10 марта. Возвращение было запланировано на 6 апреля. Однако 27 марта Россия перекрыла авиасообщение с остальным миром, и семья потеряла возможность улететь обратно на родину.

В консульском отделе посольства России в Индонезии в запросе на эвакуацию тулякам ответили, что вылет возможен только при наличии мест. До сих пор сообщений об это не поступало.

Сейчас семья Срывалиных живет в отеле, но уже завтра, 4 апреля, у них выселение. Муж Светланы уже подыскивает недорогое жилье на время их вынужденного пребывания. Мы постараемся следить дальше за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU