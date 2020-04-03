В Тульской области пенсионерка забила до смерти мужчину

3 Апр 2020 2020-04-03T14:51:44+03:00

Потерпевший скончался через несколько дней в реанимационном отделении районной больницы

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В квартире на ул. Пирогова в городе Щекино пьяная 61-летняя женщина поссорилась с потерпевшим, а затем начала его избивать. Пенсионерка била мужчину в живот. От разрыва селезенки он скончался через несколько дней в реанимационном отделении районной больницы.

Следственным отделом по городу Щекино СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемая задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU