В Тульской области пенсионерка забила до смерти мужчину
Потерпевший скончался через несколько дней в реанимационном отделении районной больницы
Изменить размер текста:
В квартире на ул. Пирогова в городе Щекино пьяная 61-летняя женщина поссорилась с потерпевшим, а затем начала его избивать. Пенсионерка била мужчину в живот. От разрыва селезенки он скончался через несколько дней в реанимационном отделении районной больницы.
Следственным отделом по городу Щекино СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Подозреваемая задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU