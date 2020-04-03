Волейболистки «Тулицы-2» стали бронзовыми призерами высшей лиги «Б»
Итоги чемпионата были подведены досрочно
Волейболистки «Тулицы-2» стали бронзовыми призерами высшей лиги «Б»Фото: материалы пресс-служб
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Итоги сезона по решению Ввсеройссийской федерации волейбола были подведены по итогам зонального этапа в зонах «Центр» и «Сибирь». Финальный этап в этом году решено не проводить из-за отмены всех спортивных соревнований в условиях эпидемии коронавируса.
Таким образом, подопечные Екатерины Осичкиной и Андрея Булаткина финишировали в «Центре» на третьем месте с 28 победами в 40 матчах. Победитель зоны - «Северянка-2» из Череповца, серебро у самарской «Искры-Амонд».
ИСТОЧНИК KP.RU