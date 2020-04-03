2020-04-03T14:35:34+03:00
Происшествия

На тульских дорогах задержали более 1 тысячи пьяных водителей

На выездах из города была проведена тотальная проверка автомобилистов
Мария ВЛАСОВА
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Сотрудники ГИБДД выявили и отстранили от управления автомобилем более 1 тысячи водителей, которые сели пьяными за руль или отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Утром 3 апреля в Туле на выездах из города была проведена тотальная проверка автомобилистов в рамках рейда «Нетрезвый водитель». В ходе работы в режиме «стоп-поток» сотрудники Госавтоинспекции проверили практически каждую машину.

Отметим, что по вине пьяных водителей и отказавшихся от прохождения освидетельствования на дорогах Тульской области уже произошло 58 ДТП. В авариях погибли более 10 человек и около 70 травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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