На тульских дорогах задержали более 1 тысячи пьяных водителей

3 Апр 2020 2020-04-03T14:35:34+03:00

На выездах из города была проведена тотальная проверка автомобилистов

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Сотрудники ГИБДД выявили и отстранили от управления автомобилем более 1 тысячи водителей, которые сели пьяными за руль или отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Утром 3 апреля в Туле на выездах из города была проведена тотальная проверка автомобилистов в рамках рейда «Нетрезвый водитель». В ходе работы в режиме «стоп-поток» сотрудники Госавтоинспекции проверили практически каждую машину.

Отметим, что по вине пьяных водителей и отказавшихся от прохождения освидетельствования на дорогах Тульской области уже произошло 58 ДТП. В авариях погибли более 10 человек и около 70 травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU