Социальные выплаты в Тульской области продлят автоматически
Подготовлен проект постановления правительства Тульской области
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Региональные социальные выплаты автоматически будут продлены в ближайшие 6 месяцев. А это значит, что не потребуются предоставление заявления и каких–либо дополнительных документов. Уже подготовлен соответствующий проект постановления правительства Тульской области.
За дополнительными разъяснениями о порядке получения всех мер поддержки можно обратиться на горячую линию Управления социальной защиты Тульской области: 8-800-201-92-86.
ИСТОЧНИК KP.RU