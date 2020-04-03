Социальные выплаты в Тульской области продлят автоматически

3 Апр 2020 2020-04-03T14:15:46+03:00

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Региональные социальные выплаты автоматически будут продлены в ближайшие 6 месяцев. А это значит, что не потребуются предоставление заявления и каких–либо дополнительных документов. Уже подготовлен соответствующий проект постановления правительства Тульской области.

За дополнительными разъяснениями о порядке получения всех мер поддержки можно обратиться на горячую линию Управления социальной защиты Тульской области: 8-800-201-92-86.

ИСТОЧНИК KP.RU