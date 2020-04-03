Как тульским семьям с правом на маткапитал дополнительно получить пять тысяч рублей
В регионе такие выплаты получат более 17 600 семей
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Тульские семьи с правом на маткапитал дополнительно получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. В том числе, те, кто уже распорядился его средствами.
Семьи получат выплаты с апреля по июнь 2020 года. Предоставлять их будут через отделения ПФР. Для этого нужно подать заявление в электронном виде через портал госуслуг. Сделать это необходимо до конца года.
В регионе такие выплаты получат более 17 600 семей.
ИСТОЧНИК KP.RU