Как тулякам оформить ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет

3 Апр 2020 2020-04-03T13:27:28+03:00

Выплата будет осуществляться уже с 1 июня

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Тульские семьи могут получить ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Ее размер составит 5 213,50 рублей - 50% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

На выплату могут рассчитывать туляки, у которых доход на одного члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (10 621 рубль).

Пособие назначается с 1 января 2020 года независимо от месяца обращения за ней в этом году.

Выплата будет осуществляться уже с 1 июня. Оформить её будет можно, просто подав заявление через МФЦ или единый портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU