Как тулякам оформить ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет
Тульские семьи могут получить ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Ее размер составит 5 213,50 рублей - 50% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе.
На выплату могут рассчитывать туляки, у которых доход на одного члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (10 621 рубль).
Пособие назначается с 1 января 2020 года независимо от месяца обращения за ней в этом году.
Выплата будет осуществляться уже с 1 июня. Оформить её будет можно, просто подав заявление через МФЦ или единый портал госуслуг.
ИСТОЧНИК KP.RU