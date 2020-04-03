2020-04-03T12:57:25+03:00
Происшествия

Жителя Тульской области мошенники обманули более чем на 500 тысяч рублей

В полиции выясняют детали случившегося
Мария ВЛАСОВА
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В Узловой мошенники обманули местного жителя на 541 тысячу рублей. Мужчине позвонил неизвестный и предложил перевести все деньги на «защищенный» счет. По его словам, это должно было позволить избежать несанкционированного списывания денег. 32-летний мужчина перевел свой накопления на названный счет.

Позднее, поняв, что он сам не имеет доступа к нему, он осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

В полиции выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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