Жителя Тульской области мошенники обманули более чем на 500 тысяч рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T12:57:25+03:00

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В Узловой мошенники обманули местного жителя на 541 тысячу рублей. Мужчине позвонил неизвестный и предложил перевести все деньги на «защищенный» счет. По его словам, это должно было позволить избежать несанкционированного списывания денег. 32-летний мужчина перевел свой накопления на названный счет.

Позднее, поняв, что он сам не имеет доступа к нему, он осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

В полиции выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU