Житель Тульской области умыкнул мобильник из продуктовой корзины покупательницы магазина

3 Апр 2020 2020-04-03T12:59:04+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Житель Новомосковска в супермаркете умыкнул чужой мобильник. Он забрал его из продуктовой корзины, где его по неосмотрительности оставила покупательница. Нанесённый ущерб составил 10 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, 59-летняя женщина обратилась в полицию. Изучая записи камер видеонаблюдения и проводя оперативные мероприятия, полицейские определили личность вероятного злоумышленника. 31-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU