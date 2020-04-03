Житель Тульской области умыкнул мобильник из продуктовой корзины покупательницы магазина
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Житель Новомосковска в супермаркете умыкнул чужой мобильник. Он забрал его из продуктовой корзины, где его по неосмотрительности оставила покупательница. Нанесённый ущерб составил 10 тысяч рублей.
Обнаружив пропажу, 59-летняя женщина обратилась в полицию. Изучая записи камер видеонаблюдения и проводя оперативные мероприятия, полицейские определили личность вероятного злоумышленника. 31-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU