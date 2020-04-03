Коронавирус в Тульской области: во всех учреждениях УФСИН проведут дезинфекцию

3 Апр 2020 2020-04-03T12:17:48+03:00

На это время будут приостановлены все посещения учреждений

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3 апреля во всех учреждениях УФСИН России по Тульской области объявлен санитарный день. Дезинфекцию проведут во всех помещениях и на всех объектах.

К таким мерам решено прибегнуть для предупреждения распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы.

На время проведения дезинфицирующих мероприятий будут приостановлены все посещения учреждений.

Туляков просят с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU