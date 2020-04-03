Коронавирус в Тульской области: во всех учреждениях УФСИН проведут дезинфекцию
На это время будут приостановлены все посещения учреждений
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
3 апреля во всех учреждениях УФСИН России по Тульской области объявлен санитарный день. Дезинфекцию проведут во всех помещениях и на всех объектах.
К таким мерам решено прибегнуть для предупреждения распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы.
На время проведения дезинфицирующих мероприятий будут приостановлены все посещения учреждений.
Туляков просят с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU