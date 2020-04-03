Продление нерабочей недели в Тульской области: в каждом муниципалитете будут разные ограничения

3 Апр 2020 2020-04-03T11:57:15+03:00

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Меры реагирования в разных муниципалитетах Тульской области будут разными. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин на совещании с членами регионального правительства по итогам обращения Президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, режим нерабочей недели в Тульской области решено продлить до 30 апреля включительно.

- У нас неоднородная картина заболеваемости по области, - отметил Алексей Дюмин. - Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.

В связи с этим в течение 3 дней поручено вице-губернаторам и заместителям председателя областного правительства представить предложения в разрезе отраслевой и муниципальной специфики.

ИСТОЧНИК KP.RU