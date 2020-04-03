Продление нерабочей недели в Тульской области: в каждом муниципалитете будут разные ограничения
Меры реагирования в разных муниципалитетах Тульской области будут разными. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин на совещании с членами регионального правительства по итогам обращения Президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, режим нерабочей недели в Тульской области решено продлить до 30 апреля включительно.
- У нас неоднородная картина заболеваемости по области, - отметил Алексей Дюмин. - Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
В связи с этим в течение 3 дней поручено вице-губернаторам и заместителям председателя областного правительства представить предложения в разрезе отраслевой и муниципальной специфики.
ИСТОЧНИК KP.RU