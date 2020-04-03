2020-04-03T11:44:35+03:00
Происшествия

Туляк, угрожая ножом, ограбил собутыльника

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Ранее судимый молодой человек напал на собутыльника в ходе застолья. Угрожая ножом, он заставил знакомого отдать 3 тысяч рублей, свой мобильный телефон и сообщил пароль доступа к онлайн-банку. Позднее похититель списал со счёта жертвы нападения 5 тысяч рублей.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого. 22-летний безработный молодой человек признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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