Туляк, угрожая ножом, ограбил собутыльника

3 Апр 2020 2020-04-03T11:44:35+03:00

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Ранее судимый молодой человек напал на собутыльника в ходе застолья. Угрожая ножом, он заставил знакомого отдать 3 тысяч рублей, свой мобильный телефон и сообщил пароль доступа к онлайн-банку. Позднее похититель списал со счёта жертвы нападения 5 тысяч рублей.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого. 22-летний безработный молодой человек признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU