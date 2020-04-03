В Туле на Новомосковском шоссе столкнулись «Lifan Smily» и «Lada Largus»
В аварии пострадала 38-летняя женщина
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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2 апреля в 13-50 на улице Новомосковское шоссе в Туле произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Lifan Smily» на встречной полосе столкнулся с автомобилем «Lada Largus» под управлением 33-летнего мужчины.
По предварительной информации, он не справился с управлением. В результате ДТП пострадал пассажир «Lifan Smily», 38-летняя женщина. Она получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU