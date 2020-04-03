В Туле на Новомосковском шоссе столкнулись «Lifan Smily» и «Lada Largus»

3 Апр 2020 2020-04-03T11:19:30+03:00

Изменить размер текста: A A

2 апреля в 13-50 на улице Новомосковское шоссе в Туле произошло ДТП. 29-летний молодой человек на автомобиле «Lifan Smily» на встречной полосе столкнулся с автомобилем «Lada Largus» под управлением 33-летнего мужчины.

По предварительной информации, он не справился с управлением. В результате ДТП пострадал пассажир «Lifan Smily», 38-летняя женщина. Она получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU