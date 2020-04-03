3 Апр 2020 2020-04-03T10:45:54+03:00

Тульские улицы чистят от смета и пыли, а ограды красят Фото: Алексей ФОКИН

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Задействованы семь бригад, которые проводят уборку проезжих частей и пешеходных зон. Нынешней ночью в городе чистили улицы Смидович, Степанова, Рязанскую и Городской переулок.

На 3 апреля запланированы работы по вывозу смета, мойке и покраске ограждений, уборке кладбищ. Ограждения обновят и покрасят на проспекте Ленина от Советской до пересечения с Каминского, пересечения Фрунзе и Ф. Смирнова с Красноармейским проспектом, улицах Луначарского, Степанова и на Павшинском мосту.

Днем уборка смета запланирована на улицах Рязанской, Демешковской, Дульной, в Щегловской засеке и на Веневском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU