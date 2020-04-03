Тульские улицы чистят от смета и пыли, а ограды красят
Задействованы семь бригад, которые проводят уборку проезжих частей и пешеходных зон. Нынешней ночью в городе чистили улицы Смидович, Степанова, Рязанскую и Городской переулок.
На 3 апреля запланированы работы по вывозу смета, мойке и покраске ограждений, уборке кладбищ. Ограждения обновят и покрасят на проспекте Ленина от Советской до пересечения с Каминского, пересечения Фрунзе и Ф. Смирнова с Красноармейским проспектом, улицах Луначарского, Степанова и на Павшинском мосту.
Днем уборка смета запланирована на улицах Рязанской, Демешковской, Дульной, в Щегловской засеке и на Веневском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU