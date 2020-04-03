«Смертность» малых фирм в Тульской области превысила «рождаемость» больше, чем в два раза
И это статистика только за февраль 2020-го
«Смертность» малых фирм в Тульской области превысила «рождаемость» больше, чем в два разаФото: Алексей ФОКИН
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В феврале в Тульской области было закрыто 345 компаний и фирм. А открылось - 163. То есть, количество «умерших» фирм превысило показатель «родившихся» в 2,12 раз.
Неумолимая статистика показывает, что это всеобщая тенденция по стране. Только вот показатель в среднем гораздо ниже – раза в полтора. И это тенденция последних нескольких лет.
Немудрено предсказать, что мартовский и апрельский показатели будут и вовсе выглядеть плачевно. Впрочем, время покажет.
ИСТОЧНИК KP.RU