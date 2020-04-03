Убийце с топором в Тульской области грозит до 15 лет срока

3 Апр 2020 2020-04-03T10:08:19+03:00

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Преступление произошло еще в январе в Богродицке. Следствием установлено, что в тот день на улице Гагарина фигуранты уголовного дела распивали спиртное, и между обвиняемым и его собутыльником произошла ссора, в ходе которой 41-летний мужчина ударил потерпевшего топором. Причем, не раз – в запале, а не менее 10 раз в область шеи, тела и головы. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Убийце грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU