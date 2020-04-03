Тулячка задолжала собственному ребенку более 150 тысяч рублей
Деньги списали с банковских счетов должницы
Тулячка задолжала собственному ребенку более 150 тысяч рублейФото: Алексей ФОКИН
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Молодая женщина отдала сына в приемную семью, обязавшись помогать ему с содержанием. Но вскоре она полностью прекратила общение с ребенком, включая материальную поддержку. В результате несостоявшаяся мать задолжала своему 10-летему сыну 156 тысяч рублей.
Согласно процессуальным действиям, вначале 27-летнюю тулячку уведомили о ее долге, и она даже заплатила 16 тысяч рублей, однако на этом переводы прекратились.
Как итог - деньги просто списали с ее банковских счетов. Благо, они оказались не пусты.
ИСТОЧНИК KP.RU