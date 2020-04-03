В Тульской области дезинфицируют маршрутки

3 Апр 2020 2020-04-03T09:30:04+03:00

Следом за улицами и автобусами взялись и за коммерческий транспорт

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Это еще одна дополнительная мера в борьбе с распространением вируса. Обработка проводится как снаружи, так и внутри салона.

На дезинфекцию привлечены силы и средства Тульского спасательного центра МЧС в составе мобильного комплекса. Автомобили обрабатывают как снаружи, так и внутри салона на конечных остановках, где заканчиваются многие пассажирские маршруты. Например, на Областной больнице, микрорайоне Генерала Маргелова, Малых Гончарах.

За два дня было продезинфецировано порядка 235 маршруток. С каждым днем число коммерческих машин, обслуживающих регулярные маршруты, подлежащих санобработке должно расти.

Кстати, и об общественном транспорте. Утром 3 апреля продезинфицированы 85 автобусов, 47 троллейбусов и 58 трамваев, вышедших на линию.

ИСТОЧНИК KP.RU