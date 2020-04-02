Тулякам станут доступны лучшие театральные постановки России

2 Апр 2020 2020-04-02T21:07:30+03:00

Речь, конечно, идет об онлайн-трансляциях

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«Марафон искусства» запустил Мариинский театр, в рамках которого туляки смогут посмотреть лучшие постановки России в онлайн-режиме. Ежедневно до 7 апреля в сети будут проходить показы балетов, опер и симфонических концертов.

Большой театр 4, 7 и 10 апреля покажет серию ранее записанных лучших спектаклей: «Марко Спада», «Борис Годунов» и «Щелкунчик».

Зовут на обзорные экскурсии и главные выставочные экспозиции страны - Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей современного искусства «Гараж» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU