Тулякам станут доступны лучшие театральные постановки России
Речь, конечно, идет об онлайн-трансляциях
Тулякам станут доступны лучшие театральные постановки РоссииФото: Игорь КОПЫТОВ
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«Марафон искусства» запустил Мариинский театр, в рамках которого туляки смогут посмотреть лучшие постановки России в онлайн-режиме. Ежедневно до 7 апреля в сети будут проходить показы балетов, опер и симфонических концертов.
Большой театр 4, 7 и 10 апреля покажет серию ранее записанных лучших спектаклей: «Марко Спада», «Борис Годунов» и «Щелкунчик».
Зовут на обзорные экскурсии и главные выставочные экспозиции страны - Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей современного искусства «Гараж» и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU