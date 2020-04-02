2 Апр 2020 2020-04-02T20:18:50+03:00

Летняя школа для учителей литературы в Ясной Поляне ждет своих участников Фото: материалы пресс-служб

Прием заявок продлен до 8 апреля, так что шанс записаться есть у каждого желающего педагога

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Сама школа для учителей литературы пройдет 26–31 июля. В этом году организаторы выберут 40 участников, их имена будут названы в конце апреля.

Программа обучения предполагает очную форму взаимодействия учителей-практиков, филологов, критиков, журналистов, сотрудников музея. Большой упор будет сделан на практическую работу: обсуждение идей в группах и с модератором, круглые столы. В качестве модераторов выступят профессор НИУ ВШЭ, журналист Александр Архангельский, заместитель директора по развитию Государственного музея Л.Н. Толстого, журналист Фекла Толстая, эксперты проекта «Тотальный диктант», редакторы образовательного проекта по истории литературы «Полка», а также создатели приложения «Живые страницы».

ИСТОЧНИК KP.RU