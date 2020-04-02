2020-04-02T19:48:02+03:00
Общество

Последует ли Тула примеру столицы, отменив плату за капремонт?

Эту тему сейчас поднимают жители Тульского края в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Последует ли Тула примеру столицы, отменив плату за капремонт?Последует ли Тула примеру столицы, отменив плату за капремонт?Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По имеющейся информации, мэр Москвы объявил трехмесячный мораторий на сбор с населения за капитальный ремонт жилого фонда. По его словам, в ближайшее время надо завершить начатое, и пока за новое не браться.

Последует ли Тульская область примеру «старшего брата», пока неизвестно. Управляющие компании отказываются комментировать подобный расклад, ссылаясь на отсутствие каких-либо распоряжений. В Фонде капитального строительства также никаких сведений о возможной отмене перечислений не известно.

Однако ситуация меняется каждый несколько часов. С другой стороны, один из пользователей соцсетей дает всем реальный совет: «Чтобы не жаловаться, что ваши деньги разворовывают, расклад можно изменить, если организовать в доме ТСЖ. Но для этого нужны люди реально доверенные, ответственные, хозяйственные. Иначе капремонтные деньги тоже осядут неизвестно где, а дом будет отремонтирован не пойми как».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тулякам станут доступны лучшие театральные постановки России
Летняя школа для учителей литературы в Ясной Поляне ждет своих участников
Последует ли Тула примеру столицы, отменив плату за капремонт?
Туляки активно обсуждают в соцсетях сообщение о продлении «каникул» до конца апреля
В аптеки Тульской области завезли антисептики
Футболистам тульского «Арсенала» урежут зарплату
В Тульской области ликвидировали свалку только после вмешательства прокуратуры
В Туле сотрудники МЧС и кинологи обследовали бесхозный пакет с вещами
В Тульской области глава МО Иваньковское купил участки по заниженной стоимости
Игровой телевизор: в Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU
В Тульской области выплаты на детей 3-7 лет начнутся с 1 июня
В Тульской области пожилых людей медики будут наблюдать на дому
Куда тулякам обращаться, если УК не обрабатывают подъезд
В Тульской области отдыхающие превратили в свалку набережную реки Воронка