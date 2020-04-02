Последует ли Тула примеру столицы, отменив плату за капремонт?

2 Апр 2020 2020-04-02T19:48:02+03:00

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По имеющейся информации, мэр Москвы объявил трехмесячный мораторий на сбор с населения за капитальный ремонт жилого фонда. По его словам, в ближайшее время надо завершить начатое, и пока за новое не браться.

Последует ли Тульская область примеру «старшего брата», пока неизвестно. Управляющие компании отказываются комментировать подобный расклад, ссылаясь на отсутствие каких-либо распоряжений. В Фонде капитального строительства также никаких сведений о возможной отмене перечислений не известно.

Однако ситуация меняется каждый несколько часов. С другой стороны, один из пользователей соцсетей дает всем реальный совет: «Чтобы не жаловаться, что ваши деньги разворовывают, расклад можно изменить, если организовать в доме ТСЖ. Но для этого нужны люди реально доверенные, ответственные, хозяйственные. Иначе капремонтные деньги тоже осядут неизвестно где, а дом будет отремонтирован не пойми как».

ИСТОЧНИК KP.RU