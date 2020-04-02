Туляки активно обсуждают в соцсетях сообщение о продлении «каникул» до конца апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T19:31:25+03:00

В соответствии с новым обращением президента к гражданам, всеобщий режим карантина продлится до 30 апреля

Изменить размер текста: A A

Известие об этом всколыхнуло волну обсуждений в соцсетях – еще бы в добровольной изоляции населению предложили просидеть еще как минимум 3 недели! А тут огород уж вспашки просит, да и весна на душе – природа манит в парки и на романтические свидания под луной!

Вместе с тем, в ближайшее время Тула останется на «осадном» положении – ворота парков, двери кинотеатров с местами для поцелуев и различных развлекательных организаций откроются еще не скоро. Туляков по-прежнему просят оставаться дома. В целях их же безопасности.

Самое большое опасение вызывает сохранение рабочих мест в коммерческих организациях. Многие сетуют на то, что им и сейчас-то, на «выходной» неделе по 5 апреля зарплату платят не в полном объеме, а что же делать дальше? На что жить?

«Кому-то радость, что выходные. А мы за апрель ни копейки не получим. Как коммуналку платить?» - спрашивают одни.

Другие успокаивают: «Не кипешуйте, все отдано на откуп губернаторам на местах. Может, у нас дней на 5 продлят или пару недель…»

«Послушаю я вас, да пойду в пятерку работать. Хотя без санкнижки не возьмут» - вздыхают третьи.

Настрой прямо-таки не самый оптимистичный, если не учитывать конкретных предложений: «Поедут на дачи? Так надо дачные поселки тоже изолировать, организовать завоз продуктов, и пусть живут там!»

ИСТОЧНИК KP.RU