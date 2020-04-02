В аптеки Тульской области завезли антисептики

2 Апр 2020 2020-04-02T18:38:26+03:00

Поступившей партии должно хватить всем желающим

Изменить размер текста: A A

Порядка 30 тысяч гелей для рук и спреев в фасовке 50 и 100 мл распределили практически по всем аптекам крупных сетей.

В ближайшее время дефицит и вовсе должен исчезнуть – ряд тульских предприятий приступил к производству средств личной гигиены. Уже начат выпуск жестяных аэрозольных баллонов для антисептиков, изготовление медицинских масок.

ИСТОЧНИК KP.RU