2020-04-02T18:38:26+03:00
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В аптеки Тульской области завезли антисептики

Поступившей партии должно хватить всем желающим
Игорь КОПЫТОВ
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В аптеки Тульской области завезли антисептикиВ аптеки Тульской области завезли антисептикиФото: Алексей ФОКИН
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Порядка 30 тысяч гелей для рук и спреев в фасовке 50 и 100 мл распределили практически по всем аптекам крупных сетей.

В ближайшее время дефицит и вовсе должен исчезнуть – ряд тульских предприятий приступил к производству средств личной гигиены. Уже начат выпуск жестяных аэрозольных баллонов для антисептиков, изготовление медицинских масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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