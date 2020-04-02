В аптеки Тульской области завезли антисептики
Поступившей партии должно хватить всем желающим
В аптеки Тульской области завезли антисептикиФото: Алексей ФОКИН
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Порядка 30 тысяч гелей для рук и спреев в фасовке 50 и 100 мл распределили практически по всем аптекам крупных сетей.
В ближайшее время дефицит и вовсе должен исчезнуть – ряд тульских предприятий приступил к производству средств личной гигиены. Уже начат выпуск жестяных аэрозольных баллонов для антисептиков, изготовление медицинских масок.
ИСТОЧНИК KP.RU