2020-04-02T18:23:13+03:00
Спорт

Футболистам тульского «Арсенала» урежут зарплату

Сэкономленные деньги пойдут на поддержание обслуживающего персонала
Игорь КОПЫТОВ
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Футболистам тульского «Арсенала» урежут зарплатуФутболистам тульского «Арсенала» урежут зарплатуФото: материалы пресс-служб
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По сообщению авторитетного российского футбольного издания, директор клуба высказал предложение сократить игрокам на время карантина зарплату до 30%. При этом, Гурам Аджоев подчеркнул, сокращать всем на одинаковый процент тоже нечестно – у кого-то зарплаты выше, у кого-то ниже. Цель понижения зарплат игрокам — минимизировать финансовые потери во время паузы в чемпионате, чтобы у «Арсенала» была возможность выплачивать зарплату персоналу клуба.

По словам Аджоева, генеральный и спортивный директор уже начали общение с футболистами на эту тему.

Сейчас все футболисты, включая иностранцев, которым запрещено покидать Россию, находятся в Туле, ожидая продолжение чемпионата РПЛ, который, по последним данным, не возобновится ранее 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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