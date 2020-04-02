В Тульской области ликвидировали свалку только после вмешательства прокуратуры

2 Апр 2020 2020-04-02T17:57:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Стрикино Арсеньевского района была обнаружена стихийная свалка продовольственных отходов и тары.

Однако администрация МО Манаенское не приняла надлежащие меры к ее своевременному выявлению и ликвидации.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла главе администрации представление.

В настоящее время свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU