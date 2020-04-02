2020-04-02T17:57:00+03:00
Происшествия

В Тульской области ликвидировали свалку только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура района внесла главе администрации представление
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В деревне Стрикино Арсеньевского района была обнаружена стихийная свалка продовольственных отходов и тары.

Однако администрация МО Манаенское не приняла надлежащие меры к ее своевременному выявлению и ликвидации.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла главе администрации представление.

В настоящее время свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24