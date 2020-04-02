В Тульской области ликвидировали свалку только после вмешательства прокуратуры
Прокуратура района внесла главе администрации представление
Изменить размер текста:
В деревне Стрикино Арсеньевского района была обнаружена стихийная свалка продовольственных отходов и тары.
Однако администрация МО Манаенское не приняла надлежащие меры к ее своевременному выявлению и ликвидации.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла главе администрации представление.
В настоящее время свалка ликвидирована.
ИСТОЧНИК KP.RU