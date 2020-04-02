В Тульской области глава МО Иваньковское купил участки по заниженной стоимости
Глава МО Иваньковское Ясногорского района через подставных лиц купил 2 земельных участка площадью 3 тысячи кв.м. каждый. Эти участки находились в хозяйственном ведении администрации муниципалитета.
Предоставив в регистрирующий орган ложные сведения о наличии на участках объектов недвижимости, он получил первоочередное право выкупа по льготной цене – 27 тысяч рублей, в то время как рыночная стоимость каждого участка составляла свыше 900 тысяч рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждены 2 уголовных дела по статье «мошенничество», сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU