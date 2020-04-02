2020-04-02T16:51:53+03:00
Происшествия

В Тульской области глава МО Иваньковское купил участки по заниженной стоимости

Возбуждены 2 уголовных дела по статье «Мошенничество»
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава МО Иваньковское Ясногорского района через подставных лиц купил 2 земельных участка площадью 3 тысячи кв.м. каждый. Эти участки находились в хозяйственном ведении администрации муниципалитета.

Предоставив в регистрирующий орган ложные сведения о наличии на участках объектов недвижимости, он получил первоочередное право выкупа по льготной цене – 27 тысяч рублей, в то время как рыночная стоимость каждого участка составляла свыше 900 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждены 2 уголовных дела по статье «мошенничество», сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24