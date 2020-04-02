В Тульской области глава МО Иваньковское купил участки по заниженной стоимости

2 Апр 2020 2020-04-02T16:51:53+03:00

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Глава МО Иваньковское Ясногорского района через подставных лиц купил 2 земельных участка площадью 3 тысячи кв.м. каждый. Эти участки находились в хозяйственном ведении администрации муниципалитета.

Предоставив в регистрирующий орган ложные сведения о наличии на участках объектов недвижимости, он получил первоочередное право выкупа по льготной цене – 27 тысяч рублей, в то время как рыночная стоимость каждого участка составляла свыше 900 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждены 2 уголовных дела по статье «мошенничество», сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU